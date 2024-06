Team India T20 World Cup 2024: भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे दिग्गज, कहा- आप विश्व कप जीतेंगे, देखें वो वीडियो जब...

Highlights मैं टी20 विश्व कप जीतने के लिए आपका समर्थन कर रहा हूं। टीम इंडिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमाल के साथ धमाल कर रही है। विवियन रिचर्ड्स ने भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का दौरा किया।

Team India T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण में भारतीय क्रिकेट टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है। भारत ने एशियाई और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हराकर मजबूत शुरुआत की है। टीम इंडिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमाल के साथ धमाल कर रही है। इस बीच विवियन रिचर्ड्स ने भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का दौरा किया और रोहित शर्मा और उनके लोगों के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, "अगर मैरून खिलाड़ी लड़खड़ाते हैं, तो मैं टी20 विश्व कप जीतने के लिए आपका समर्थन कर रहा हूं।"

सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में सुपर आठ में बांग्लादेश को हराने के बाद वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी भारतीय टीम के क्षेत्ररक्षण पदक समारोह का हिस्सा रहे। आज बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ चल रहा है? मैं उस टीम को चैंपियन बनने की शुभकामना दे रहा हूं। मैं आपका समर्थन करूंगा। क्या यह काफी उचित है?

वेस्टइंडीज के इस महान खिलाड़ी ने सलामी बल्लेबाज लिटन दास को आउट करने के लिए स्क्वायर लेग पर आउटफील्ड में शानदार कैच लेने के लिए सूर्यकुमार यादव को क्षेत्ररक्षण पदक पुरस्कार प्रदान किया। 72 वर्षीय खिलाड़ी "पॉकेट रॉकेट" ऋषभ पंत को वापस एक्शन में देखकर बहुत खुश हुए।

पंत आप जिस दौर से गुजर चुके हैं उसके बाद आपको यहां वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, आनंद लीजिए। शाबाश। भारत 2.425 के नेट रन रेट के साथ दो मैचों में चार अंकों के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अपने अंतिम सुपर आठ मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी।