Team India Next Match 2024: 7 अगस्त को श्रीलंका से हारे, 42 दिन आराम, जानिए टीम इंडिया का अगला मैच कब?, किस देश को टक्कर देंगे रोहित ब्रिगेड, 2024 में कोई वनडे मैच नहीं

Highlights Team India Next Match 2024: बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट मैच और 3 टी20 सीरीज खेलेगी। Team India Next Match 2024: भारतीय टीम को 42 दिन (8 अगस्त-18 सितंबर) आराम करेगी। Team India Next Match 2024:श्रीलंका दौरे के समापन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब लंबे ब्रेक पर है।

Team India Next Match 2024: भारतीय टीम (INDIAN CRICKET TEAM) 27 साल बाद श्रीलंका (SRI LANKA) के खिलाफ सीरीज 2-0 से हार गई। अब टीम इंडिया (TEAM INDIA) 2024 में एक भी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच (ODI MATCH) नहीं खेलेगी। 7 अगस्त को श्रीलंका ने भारत को हराया था। भारतीय टीम को 42 दिन (8 अगस्त-18 सितंबर) आराम करेगी और 19 सितंबर से बांग्लादेश (Bangladesh tour of India) के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और 3 टी20 सीरीज खेलेगी। श्रीलंका ने 1997 से भारत के खिलाफ पहली द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज जीती है।

भारतीय क्रिकेट टीम का अगला मैच कब?

श्रीलंका दौरे के समापन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब लंबे ब्रेक पर है। दुनिया की सबसे व्यस्त टीमों में से एक भारतीय टीम है। भारत 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ वापसी करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट चेन्नई में होगा और दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कानपुर में होगा।

Team India Next Match 2024: भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज शेयडूल-

1. 19-23 सितंबरः पहला टेस्ट, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई

2. 27 सितंबर-01 अक्टूबरः दूसरा टेस्ट, ग्रीन पार्क, कानपुर

Team India Next Match 2024: भारत बनाम बांग्लादेश टी20 सीरीज कार्यक्रम-

1. 6 अक्टूबर, पहला टी20 मैच, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला

2. 9 अक्टूबर, दूसरा टी20 मैच, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

3. 12 अक्टूबर, तीसरा टी20 मैच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद।

बांग्लादेश के खिलाफ तीन टी20 मैच

टेस्ट सीरीज के बाद भारत बांग्लादेश के खिलाफ तीन टी20 मैच खेलेगा। बांग्लादेश सीरीज के बाद न्यूजीलैंड की टीम 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत आएगी। टेस्ट सीरीज के बाद भारत चार मैचों की टी20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेगा। 8 से 15 नवंबर के बीच खेला जाएगा।

भारत ने जिम्बाब्वे को टी20 सीरीज में 4-1 से हराया था

भारत 2024 का अंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ करेगा, जो 22 नवंबर से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगी। टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारत का श्रीलंका दौरा दूसरा दौरा था। इससे पहले भारत ने जिम्बाब्वे को टी20 सीरीज में 4-1 से हराया था। शुभमन गिल ने कप्तानी की थी। वनडे सीरीज के पहले भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज हुई थी और भारतीय टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम किया था। सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की कप्तानी की थी।