T20 World Cup: भारतीय टीम की नई जर्सी, टी20 विश्व कप में दिखेंगे रोहित ब्रिगेड, तस्वीरें वायरल

Highlights आगामी 2022 T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च किया है। जर्सी में पिछले वाले की तुलना में हल्का शेड है। 2007 टी 20 विश्व कप में था।

Team India Jersey T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगामी 2022 T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I मैच के दौरान द मेन इन ब्लू भी वही जर्सी पहनेंगे।

विश्व कप से पहले इसका खुलासा हो गया। भारत के आधिकारिक किट प्रायोजक एमपीएल ने इसकी पुष्टि की। भारतीय प्रशंसक नई जर्सी के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। इस बार जर्सी का कलर स्काई ब्लू है। महिला टीम की जर्सी का रंग भी ऐसा ही रहने वाला है

To every cricket fan out there, this one’s for you.



Presenting the all new T20 Jersey - One Blue Jersey by @mpl_sport. #HarFanKiJersey#TeamIndia#MPLSports#CricketFandompic.twitter.com/3VVro2TgTT