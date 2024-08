Team India home fixtures 2024: बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ 8 टी20 मैच, धर्मशाला नहीं ग्वालियर में खेला जाएगा मैच, बीसीसीआई ने शेयडूल में किया बदलाव

Highlights Team India home fixtures 2024: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा धर्मशाला स्टेडियम में नवीनीकरण किया जा रहा है। Team India home fixtures 2024: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा ड्रेसिंग रूम में नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। Team India home fixtures 2024: पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच पहले छह अक्टूबर 2024 को धर्मशाला में खेला जाना था।

Team India home fixtures 2024: भारतीय टीम (Indian team) इस साल बांग्लादेश (Bangladesh)और इंग्लैंड (england) के खिलाफ 8 टी20 (T20I) मैच खेलेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को पहला टी20 मैच खेला जाएगा। पहला टी20 मैच धर्मशाला से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि बीसीसीआई ने मंगलवार को संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में काम चल रहा है। ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

🚨 NEWS 🚨



BCCI issues revised schedule for international home season (2024-25).



All the details 🔽 #TeamIndiahttps://t.co/q67n4o7pfF