Team India Review Meeting: कप्तान रोहित और कोच राहुल के साथ टीम इंडिया की समीक्षा बैठक, बीसीसीआई ने लिए 3 बड़े फैसले

Highlights भारत आखिरी बार 2013 के आईसीसी प्रतियोगिता का चैंपियन बना था। महेन्द्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। घरेलू सरजमीं पर भारतीय टीम ने 2011 में आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता था।

Team India Review Meeting: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक जनवरी को कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के साथ टी20 विश्व कप में भारत के लचर प्रदर्शन की समीक्षा की। बीसीसीआई सचिव जय शाह भी बैठक में शामिल रहे।

बीसीसीआई नए साल में मिशन विश्व कप पर नजर गड़ाए हुए है। साल 2022 में टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप में लचर प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में हार को सामना करना पड़ा था। बैठक में कप्तान रोहित, कोच राहुल, एनसीए (राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी) प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण और मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा थे।

उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के योग्य होने के लिए पर्याप्त घरेलू सत्र खेलना होगा।

यो-यो टेस्ट और डेक्सा अब चयन मानदंड का हिस्सा होंगे और खिलाड़ियों के केंद्रीय पूल के अनुकूलित रोडमैप में लागू होंगे।

पुरुषों के एफटीपी और आईसीसी सीडब्ल्यूसी 2023 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, एनसीए आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर आईपीएल 2023 में भाग लेने वाले लक्षित भारतीय खिलाड़ियों की निगरानी करेगा।

