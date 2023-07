Tamim Iqbal: 6 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास और 7 जुलाई को राष्ट्रीय टीम में वापसी, जानें क्या है 24 घंटे की कहानी

Highlights संन्यास की घोषणा करने के एक दिन बाद तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट वापस लिया। मेरे लिए प्रधानमंत्री को ना कहना असंभव था। प्रधानमंत्री ने मुझे इलाज और अन्य चीजों के लिए डेढ़ महीने का ब्रेक भी दिया।

Tamim Iqbal: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलता है। कोई खिलाड़ी 24 घंटे में ही संन्यास के बाद फिर से राष्ट्रीय टीम में वापसी की घोषणा करता है। भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास की घोषणा करने के एक दिन बाद तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट वापस लिया।

यह घटनाक्रम तमीम की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के बाद सामने आया है। तमीम ने 7 जुलाई को पीएम आवास के बाहर कहा कि आज दोपहर प्रधानमंत्री ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया। उन्होंने मुझे डांटा और फिर से खेलने के लिए कहा। इसलिए मैंने फैसला वापस लिया है।

मैं हर किसी को ना कह सकता हूं, लेकिन मेरे लिए प्रधानमंत्री को ना कहना असंभव था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पापोन (नजमुल हसन) भाई, मशरफी (मुर्तजा) भाई भी अहम कारक रहे। मशरफी भाई ने मुझे यहां बुलाया और पापोन भाई भी यहां मेरे साथ थे।’ प्रधानमंत्री ने मुझे मेरे उपचार के लिए डेढ़ महीना दिया है।

A day after announcing his shock international retirement, the Bangladesh opener has made a U-turn.



