Tamim Iqbal: अंतरराष्ट्रीय करियर में 16 साल, 241 वनडे मैच, 8313 रन और 14 शतक, फरवरी 2007 में डेब्यू, जानें इस खिलाड़ी के बारे में

Highlights वनडे विश्व कप तीन माह के बाद भारत में होने वाला है। आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट नहीं खेला था।

Tamim Iqbal: बांग्लादेश को वनडे विश्व कप से पहले बड़ा झटका लगा है। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बांग्लादेश के एकदिवसीय कप्तान तमीम इकबाल ने भारत में विश्व कप शुरू होने से तीन महीने पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर का अचानक अंत हो गया है।

पत्रकारों की भीड़ से घिरे तमीम बेहद भावुक थे और आंसुओं में डूबे हुए थे, जब उन्होंने गुरुवार को चट्टोग्राम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। अफगानिस्तान से हारने के एक दिन बाद संन्यास की घोषणा की। तमीम ने कहा, "यह मेरे लिए अंत है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मैं इस क्षण से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं।"

