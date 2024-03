T20 World Cup 2024: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने संन्यास से लिया यू-टर्न, टी20 वर्ल्डकप के लिए रहेंगे उपलब्ध

Highlights पाकिस्तान के विवादास्पद खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने खेल में वापसी की घोषणा की उन्होंने खुद को यूएसए और वेस्टइंडीज में आगामी टी20 विश्व कप 2024 के लिए खुद को उपलब्ध बताया पीसीबी के बीच सकारात्मक चर्चा के बाद तेज गेंदबाज ने संन्यास से लिया यू-टर्न

T20 World Cup 2024: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के लगभग तीन साल बाद, पाकिस्तान के विवादास्पद खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने खेल में वापसी की घोषणा की और संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में आगामी टी20 विश्व कप 2024 के लिए खुद को उपलब्ध बताया। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज पाकिस्तान की टी20 टीम के लिए उपयोगी हो सकता है और उम्मीद है कि उसे टीम के शिविर के लिए बुलाया जाएगा।

मोहम्मद आमिर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं अभी भी पाकिस्तान के लिए खेलने का सपना देखता हूं! जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां कई बार हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। मेरे और पीसीबी के बीच कुछ सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं, जहां उन्होंने सम्मानपूर्वक मुझे महसूस कराया कि मेरी जरूरत है और अब भी कर सकते हैं। परिवार और हम शुभचिंतकों के साथ चर्चा करने के बाद मैं घोषणा करता हूं कि मैं आगामी टी20डब्ल्यूसी के लिए विचार किए जाने के लिए उपलब्ध हूं।"

पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कहा, “मैं अपने देश के लिए ऐसा करना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे व्यक्तिगत निर्णयों से पहले आता है। हरी जर्सी पहनना और अपने देश की सेवा करना हमेशा से मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा रही है और रहेगी।''

I still dream to play for Pakistan!



life brings us to the points where at times we have to reconsider our decisions, There has been few positive discussions between myself and the PCB where they respectfully made me feel that I was needed and can still play for Pakistan after…