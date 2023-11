Highlights नेपाल और ओमान ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए योग्यता हासिल की आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 पहली बार 20 टीमों की मेजबानी करेगा टूर्नामेंट के लिए अब तक 18 टीमें क्वालिफिकेशन हासिल कर चुकी हैं

T20 World Cup 2024: नेपाल में आयोजित एशिया क्वालीफायर के फाइनल में पहुंचने के बाद नेपाल और ओमान ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए योग्यता हासिल कर ली। शुक्रवार को मेजबान ने सेमीफाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को आठ विकेट से हराया जबकि ओमान ने बहरीन को 10 विकेट से मात दी।

जबकि यह अगले साल संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में नेपाल के लिए पहली बार विश्व कप उपस्थिति होगी, यह भी पहली बार है कि ओमान प्रारंभिक चरण से परे टूर्नामेंट में भाग लेगा। आगामी संस्करण, 2007 के बाद से टूर्नामेंट का नौवां संस्करण, पहली बार 20 टीमों की मेजबानी करेगा। टीमों को चार समूहों की पांच टीमों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करेंगी।

👏Qualified for ICC Men's T20 WORLD CUP 2024: Asia Qualifiers Semifinal #VICTORY: #Nepal 135/2 in 17.1 overs (Aasif Sheikh 63*, R Paudel 35*, G Jha 22) beat #UAE 134/9 (V Aravind 64, Kushal Malla 3/11, S Lamichhane 2/14) by 8 wickets and qualified for T20 World Cup 2024. #T20Ipic.twitter.com/EStG2chusz