T20 World Cup 2024: सेमीफाइनल में इंडिया और इंग्लैंड के बीच भिड़त से पहले आईं मीम्स की बाढ़, सोशल मीडिया पर यूजर्स ले रहे मजे

T20 World Cup 2024: भारत और इंग्लैंड के बीच आज टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है। दोनों टीम के लिए यह मैच बेहद अहम है क्योंकि इसके जरिए ही फाइनल में एंट्री मिल सकती है। भारतीय समयानुसार यह मैच आज रात आठ बजे खेला जाएगा।

भारत पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा दिखाते हुए, अपराजित लय में इस मैच में उतरेगा। दूसरी ओर, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कड़ी हार का सामना करने के बावजूद सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, नॉकआउट सेमीफाइनल में पिछले प्रदर्शन मायने नहीं रखते। दोनों टीमें विस्फोटक शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और बेहतरीन कलाई के स्पिनरों से भरी हुई हैं, जो एक रोमांचक मुकाबले के लिए मंच तैयार कर रही हैं।

जैसे-जैसे बड़ा मैच नजदीक आ रहा है, प्रशंसक उत्साह और घबराहट से भरे हुए हैं और स्वाभाविक रूप से, हर जगह मीम्स की बाढ़ आ गई है जो इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले की हर भावना को कैद कर रहे हैं।

एक के बाद एक कई मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जिन्हें देख आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।

एक यूजर ने टीम इंडिया को जीत के लिए शुभकामनाएं देते हुए मीम शेयर किया।

I think we will naturally beat England. Either with Surya or with Indra pic.twitter.com/9Dyhxg25kz