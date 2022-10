टी20 विश्वकप 2022: सूर्य कुमार यादव का 204 का स्ट्राइक रेट, ठोक डाले 25 गेंदों में 51 रन, रहे नाबाद

Highlights सूर्य कुमार यादव ने नीदरलैंड के खिलाफ लगाई टी20 करियर की 10वीं फिफ्टी उन्होंने विराट कोहली (62 नाबाद) के साथ 95 रनों की साझेदारी निभाई टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवरों में 179 रन बनाए

INDvsNED: भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला नीदरलैंड के खिलाफ सिडनी में जमकर बोला। उन्होंने 204 स्ट्राइक रेट के साथ 25 गेदों में नाबाद 51 रन ठोक डाले। यह उनके टी20 करियर का 10वां अर्धशतक था। नीदरलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी शुरुआत से ही लय में दिखी। उन्होंने विराट कोहली के साथ 95 रनों की साझेदारी निभाई।

अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके जड़े तो एकमात्र छक्का लगाया। उनका यह छक्का भारतीय पारी की आखिरी गेंद में आया। भारतीय पारी समाप्त होने के बाद भारतीय बल्लेबाज ने कहा, मैंने यहां बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया। जब मैं अंदर गया तो विराट भाई ने बस इतना कहा कि आप जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, उसी तरह से बैटिंग करते रहो, इसलिए मैंने सिर्फ अपने आप को व्यक्त किया।

चौथे क्रम के भारतीय बल्लेबाज ने कहा, सभी को यहां आकर और हमारा समर्थन करते हुए देखकर अच्छा लगा, मेरी पत्नी भी आसपास है इसलिए यह भी एक बड़ा सहारा है। यह बचाव के लिए एक अच्छा स्कोर है। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में उसके साथ बल्लेबाजी करने का आनंद ले रहा हूं। यादव ने भारतीय बल्लेबाज कोहली की भी तारीफ की जिन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। टी20 विश्वकप 2022 में कोहली का यह लगातार दूसरा अर्धशतक है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 82 रनों की नाबाद पारी खेली थी।

