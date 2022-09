T20 World Cup 2022: तीन साल बाद इंग्लैंड टीम में विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी, 60 मैच, 1644 रन, एक शतक, 8 अर्धशतक, 176 चौके और 54 छक्के

Highlights पाकिस्तान में सात मैचों की टी20 सीरीज के लिए भी इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया है। जॉनी बेयरस्टो पिछले सप्ताह बाएं टखने की चोट के कारण बाहर हो गए थे। जेसन रॉय को बाहर करने के फैसले ने हेल्स की अंतरराष्ट्रीय वापसी का रास्ता खोल दिया है।

T20 World Cup 2022: मार्च 2019 में अंतिम बार इंग्लैंड टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले एलेक्स हेल्स ने अंतरराष्ट्रीय मैच में वापसी की। सभी टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में रहे हेल्स को चोटिल जॉनी बेयरस्टो की जगह टीम में शामिल किया गया है। जॉनी बेयरस्टो पिछले सप्ताह बाएं टखने की चोट के कारण बाहर हो गए थे।

विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हेल्स को उस टीम में भी शामिल किया गया है, जो टी20 विश्व कप से पहले सात मैचों की टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। हेल्स ने 60 मैच खेलकर एक शतक और 8 अर्धशतक की मदद से 1644 रन बनाए हैं, जिसमें 176 चौके और 54 छक्के शामिल हैं।

🚨 JUST IN: England have named Alex Hales as Jonny Bairstow's replacement in the ICC Men's #T20WorldCup 2022 squad.



