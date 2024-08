WATCH: रिकॉर्ड बुक में दर्ज, 241 रन की पार्टनरशिप, 17 रन से चूके, अनुज रावत-सुजल सिंह ने 20 छक्के और 13 चौके कूटे

Highlights T20 Partnership Record DPL 2024: T20 Partnership Record DPL 2024: T20 Partnership Record DPL 2024:

T20 Partnership Record DPL 2024: अनुज रावत और सुजल सिंह ने शुक्रवार को यहां दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में ईस्ट दिल्ली और पुरानी दिल्ली 6 के बीच मुकाबले के दौरान टी20 में पहले विकेट के लिए 241 रन की दूसरी सर्वश्रेष्ठ भागीदारी निभाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके रावत और सुजल ने प्रतिद्वंद्वी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए शतक जड़े।

पहले विकेट के लिये सर्वश्रेष्ठ टी20 भागीदारी का रिकॉर्ड जापान के लाचलान यामामोटो लेक (134 रन) और केंडेल कादोवाकी फ्लेमिंग (109 रन) के नाम है जिन्होंने इस साल फरवरी में चीन के खिलाफ 20 ओवर में 258 रन की साझेदारी की थी।

