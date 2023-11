Syed Mushtaq Ali Trophy: पंजाब ने जीता सैयद मुश्ताक अली खिताब, अनमोलप्रीत और अर्शदीप रहे जीत के हीरो

Highlights पंजाब ने जीता सैयद मुश्ताक अली खिताब अनमोलप्रीत का शतक, अर्शदीप की शानदार गेंदबाजी 20 रन से सैयद मुश्ताक अली ट्राफी पहली बार अपने नाम की

Syed Mushtaq Ali Trophy: अनमोलप्रीत सिंह के धुआंधर शतक और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के अनुभव की बदौलत पंजाब ने सोमवार को बड़ौदा पर 20 रन की जीत से सैयद मुश्ताक अली ट्राफी पहली बार अपने नाम की। अनमोलप्रीत ने 61 गेंद में 113 रन की पारी खेली जबकि नेहाल वढेरा ने 27 गेंद में 61 रन बनाकर पंजाब को निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 223 रन का बड़ा स्कोर बनाने में मदद की।

जवाब में बड़ौदा की टीम सात विकेट पर 203 रन ही बना सकी जिसमें बायें हाथ के गेंदबाज अर्शदीप (23 रन देकर चार विकेट) की अहम भूमिका रही जिन्होंने 19वें ओवर में तीन विकेट झटककर मैच अपनी टीम के नाम कर दिया। पंजाब ने अंतिम 21 गेंद में नौ छक्के और तीन चौके जड़े थे जिससे टीम ने अंतिम 10 ओवर में 143 रन बनाये जो अर्शदीप की गेंदबाजी के अलावा टीम को खिताब दिलाने में निर्णायक रहे।

