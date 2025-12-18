Syed Mushtaq Ali Trophy Final: फाइनल में 101 रन बनाकर किशन कारनामा? पहली बार चैंपियन झारखंड, हरियाणा को 69 रन से हराया, 5 शतक लगाकर अभिषेक शर्मा रिकॉर्ड की बराबरी?

HighlightsSyed Mushtaq Ali Trophy Final: यह टूर्नामेंट में इशान किशन का दूसरा शतक था।Syed Mushtaq Ali Trophy Final: 101 रन की पारी खेलकर फाइनल में कारनामा कर दिया।Syed Mushtaq Ali Trophy Final: 45 गेंदों में अपना छठा टी20 शतक पूरा किया।
Syed Mushtaq Ali Trophy Final: झारखंड ने SMAT फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाकर पहली बार चैंपियन बना। पहले खेलते हुए झारखंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रन बनाए। जवाब में हरियाणा की टीम 193 रन बना सकी और 69 रन से हार का सामना करना पड़ा। झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने गुरुवार को पुणे के एमसीए स्टेडियम में हरियाणा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ा। किशन ने 49 गेंद में 6 चौके और 10 छक्के की मदद से 101 रन की पारी खेलकर फाइनल में कारनामा कर दिया। झारखंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता बन गया है। 2010-11 में विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के बाद यह उनका दूसरा घरेलू खिताब है।
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मध्यम गति के गेंदबाज अंशुल कंबोज की गेंद पर कवर के ऊपर से एक हाथ से छक्का लगाकर 45 गेंदों में अपना छठा टी20 शतक पूरा किया। किशन ने टूर्नामेंट में अपना 5वां शतक लगाकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे अधिक शतकों के अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। यह टूर्नामेंट में उनका दूसरा शतक था।
इससे पहले उन्होंने पिछले महीने त्रिपुरा के खिलाफ 50 गेंदों में नाबाद 113 रन बनाए थे। किशन अंततः झारखंड की पारी के 15वें ओवर में सुमित कुमार द्वारा 49 गेंदों में 101 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। टीम से बाहर चल रहे भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज मौजूदा टी20 घरेलू प्रतियोगिता में शानदार फॉर्म में हैं और 10 पारियों में 197.32 के स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाकर रन चार्ट में शीर्ष पर हैं।