Syed Mushtaq Ali Trophy Final: टी20 विश्व कप में खेलेंगे इशान किशन?, 10 मैच, 10 पारी, 517 रन, 51 चौके और 33 छक्के, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन?

Highlights Syed Mushtaq Ali Trophy Final: 51 चौके और 33 छक्के की मदद से 517 रन बनाए। Syed Mushtaq Ali Trophy Final: किशन ने 2 शतक पूरे किए और 113 रन की बड़ी पारी खेली। Syed Mushtaq Ali Trophy Final: अनुकूल रॉय को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।

पुणेः भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन और झारखंड के कप्तान ने शानदार कप्तानी कर टीम को जीत दिलाई। फाइनल में कमाल करते हुए शतकीय पंच किया। इशान किशन के शतक से झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। किशन ने 10 मैच की 10 पारी में 51 चौके और 33 छक्के की मदद से 517 रन बनाए। किशन ने 2 शतक पूरे किए और 113 रन की बड़ी पारी खेली। किशन ने 2 अर्धशतक पूरे किए। किशन को प्लेयर ऑफ द मैच और अनुकूल रॉय को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया।

Moments to cherish 🤗



Jharkhand Captain Ishan Kishan receives the coveted Trophy from BCCI Hon. Treasurer Mr. A. Raghuram Bhat 🏆👏



Scorecard ▶️ https://t.co/3fGWDCTjoo#SMAT | @IDFCFIRSTBank | @ishankishan51pic.twitter.com/KoEhrdwPB3 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025

𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎! 🏆



Congratulations to Jharkhand on winning their maiden Syed Mushtaq Ali Trophy 👏👏



किशन ने बृहस्पतिवार को यहां शानदार शतक जड़कर हरियाणा के खिलाफ 69 रन की जीत के साथ झारखंड को पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई और साथ ही राष्ट्रीय टी20 टीम में वापसी का मजबूत दावा पेश किया। किशन ने 49 गेंद में 10 छक्कों और छह चौकों से 101 रन बनाए जिससे झारखंड ने तीन विकेट पर 262 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

उन्होंने कुमार कुशाग्र (81 रन, 38 गेंद, आठ चौके, पांच छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 गेंद में 177 रन की साझेदारी भी की। अनुकूल रॉय (20 गेंद पर नाबाद 40 रन) और रोबिन मिन्ज (14 गेंद में नाबाद 31) ने अंत में चौथे विकेट के लिए 32 गेंद में 75 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचाया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे हरियाणा ने विकास सिंह (30 रन पर दो विकेट) के पारी के पहले ओवर में ही दो विकेट गंवा दिए जिससे टीम अंत तक नहीं उबर पाई और अंतत: 18.3 ओवर में 193 रन पर सिमट गई। झारखंड की ओर से सुशांत मिश्रा ने 27 और बाल कृष्ण ने 38 रन देकर तीन-तीन विकेट चटकाए जबकि अनुकूल रॉय (42 रन पर दो विकेट) ने भी दो विकेट हासिल किए।

हरियाणा की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज यशवर्धन दलाल ने सर्वाधिक 53 रन बनाए। सामंत जाखड़ (38) और निशांत सिंधू (31) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं। इस तरह झारखंड देश का प्रमुख टी20 घरेलू टूर्नामेंट जीतने वाला 12वां राज्य बन गया। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर झारखंड ने मैच की चौथी गेंद पर ही विराट सिंह (02) का विकेट गंवा दिया।

जिन्हें अंशुल कंबोज ने आउट किया। किशन और कुशाग्र ने इसके बाद पारी को संवारा। किशन ने टूर्नामेंट में अपना दूसरा शतक जड़ा। यह 27 वर्षीय खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहा और 10 पारियों में 197.32 के शानदार स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपना जलवा उस समय दिखाया है।

जब राष्ट्रीय चयनकर्ता जल्द ही न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला और टी20 विश्व कप के लिए भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम चुनने के लिए बैठक करने वाले हैं। किशन ने हरियाणा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक हाथ से छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। किशन आखिरकार 15वें ओवर में सुमित कुमार की गेंद पर बोल्ड हो गए।

जबकि कुशाग्र भी अगले ओवर में पवेलियन लौट गए। अनुकूल और मिन्ज ने इसके बाद सुनिश्चित किया कि हरियाणा को ऐसा लक्ष्य मिले जिसे हासिल करना लगभग असंभव हो। लक्ष्य का पीछा करने उतरे हरियाणा की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले ओवर में ही कप्तान अंकित कुमार (00) और आशीष सिवाच (00) के विकेट गंवा दिए।

विकेटकीपर बल्लेबाज दलाल ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने सलामी बल्लेबाज अर्श रंगा (17) के साथ तीसरे विकेट के लिए 34 रन जोड़े और फिर निशांत के साथ 67 रन की साझेदारी की। अनुकूल ने हालांकि एक ही ओवर में जमे हुए दोनों बल्लेबाजों को आउट करके झारखंड की जीत लगभग तय कर दी। गेंदबाजों ने इसके बाद जीत की औपचारिकता पूरी की।