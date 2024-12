Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 Quarterfinal Lineup: 8 टीम फाइनल, 11 दिसंबर से क्वार्टर फाइनल?, 13 को सेमीफाइनल और 15 दिसंबर को मिलेगा विजेता

Highlights Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 LIVE Score Quarterfinal Lineup: बंगाल ने बेहद करीबी मुकाबले में चंड़ीगढ़ को हराया। Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 LIVE Score Quarterfinal Lineup: बंगाल का सामना बड़ौदा से होगा। Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 LIVE Score Quarterfinal Lineup: मुंबई और विदर्भ में टक्कर देखने को मिलेगी।

Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 LIVE Score Quarterfinal Lineup: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में कई रिकॉर्ड बने। इस दौरान आईपीएल मेगा नीलामी में पैसों की बारिश भी हुई। कुल मिलाकर घरेलू सीरीज में कई युवा और प्रतिभावान खिलाड़ी चमके। लीग चरण खत्म हो गया है। ग्रुप चरण गुरुवार (5 दिसंबर) को आंध्र प्रदेश और मुंबई के बीच एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले के साथ संपन्न हो गया। घरेलू टी20 प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण पर फैंस की निगाहे हैं। प्री क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में बंगाल और चंडीगढ़ की भिड़ंत हुई। बंगाल ने बेहद करीबी मुकाबले में चंड़ीगढ़ को हराया।

Bengal enter quarterfinals 🙌



What a thriller! 🔥



Sayan Ghosh defends 11 off the final over to win it for Bengal 👏



They beat Chandigarh by 3 runs, defending 159.#SMAT | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/u42rkbUfTJpic.twitter.com/ZjwGJT0gh8