Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town SA20, 2025: 3 ओवर, 18 गेंद, 10 रन और 5 विकेट?, कौन हैं डेलानो पोटगीटर, गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 77 पर किया बुक

Highlights Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town SA20, 2025: सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम 77 पर आउट हो गई। Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town SA20, 2025: सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town SA20, 2025: मुंबई केप टाउन ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन बनाए।

Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town SA20, 2025: साउथ अफ्रीका टी20 लीग की शुरुआत हो गई है। गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप को मुंबई केप टाउन ने 77 रन पर बुक कर दिया। टॉस जीतकर सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई केप टाउन ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम 77 पर आउट हो गई और 97 रन से हार का सामना करना पड़ा। दो बार के गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 97 रनों से हराकर गकेबरहा में बोनस-पॉइंट जीत हासिल की।

Delano Potgieter claims the first Player Of The Match award for season 3 👏



What a bowling performance 5⃣/🔟 🤯#BetwaySA20#SECvMICT#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/VCx2AeF3Uj — Betway SA20 (@SA20_League) January 9, 2025

28 साल के डेलानो पोटगीटर ने कमाल की गेंदबाजी की और 3 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट निकाले। पहले बल्ले से 12 गेंद में 25 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। पोटगीटर को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। एमआईसीटी की शुरुआत खराब हुई थी। मैच की चौथी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स का विकेट खो दिया था।

𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓: MI Cape Town got their Betway SA20 Season 3 off to a perfect start with a commanding 97-run victory over defending champions Sunrisers Eastern Cape 🏏



𝑭𝒖𝒍𝒍 𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕 🔗 https://t.co/HhBKsbOiz8#BetwaySA20#SECvMICT#WelcomeToIncrediblepic.twitter.com/jzTHlmNR9x — Betway SA20 (@SA20_League) January 9, 2025

Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town SA20, 2025: संक्षिप्त स्कोर बोर्ड-

एमआई केप टाउन 20 ओवर में 174/7 (डेवाल्ड ब्रेविस 57, डेलानो पोटगीटर 25*; रिचर्ड ग्लीसन 2-22)

सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 15 ओवर में 77 (डेलानो पोटगीटर 5-10, ट्रेंट बोल्ट 2-16) से हराया।

97 रन से हार।

डेवाल्ड ब्रेविस ने अनुभवी कॉलिन इंग्राम के साथ 67 रन की साझेदारी करके टीम को निकाला। युवा ब्रेविस ने जबरदस्त पलटवार करते हुए 29 गेंदों में 57 रन की पारी में छह छक्के लगाए। जॉर्ज लिंडे (23 *) की कंपनी में पोटगीटर ने अंत में महत्वपूर्ण प्रदान किया, इस जोड़ी ने केवल 21 गेंदों में 42 रन जोड़कर कुल महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की।