Women's World Cup 2025 Final: फाइनल मैच से पहले नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में सुनिधि चौहान अपनी मधुर आवाज से दर्शकों के बीच बाधेंगी समा

नई दिल्ली: स्टार सिंगर सुनिधि चौहान आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में अपने हिट गानों की मेडली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगी। रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका खिताब के लिए मुकाबला करेंगे। इस रोमांचक फाइनल से एक दिन पहले, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने कन्फर्म किया कि सुनिधि के साथ 60 डांसर होंगे, और इस शो में मशहूर कोरियोग्राफर संजय शेट्टी का स्पेशल-इफेक्ट्स वाला आतिशबाजी का प्रदर्शन भी होगा। परफॉर्मेंस में एक लेजर शो, 350 मास्ट कास्ट परफॉर्मर और मिड-इनिंग्स के दौरान एक ड्रोन डिस्प्ले भी शामिल होगा।

मैच से पहले, सुनिधि भारतीय राष्ट्रगान गाएंगी, जबकि केप टाउन की टैरिन बैंक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रगान गाएंगी। आईसीसी की एक प्रेस रिलीज़ के हवाले से सुनिधि चौहान ने कहा, "महिला वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं उस बड़े दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं। भारत फाइनल में है और स्टैंड्स जोशीले फैंस से भरे होंगे, मुझे यकीन है कि माहौल बहुत शानदार होगा, और यह एक ऐसा दिन होगा जिसे हम सब लंबे समय तक याद रखेंगे।"

फाइनल तक पहुंचने के रास्ते में, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत के साथ वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त शुरुआत की। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने एक और शानदार परफॉर्मेंस के साथ दो मैचों में दो जीत हासिल कीं, और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा।

फाइनल में भारत की विरोधी टीम साउथ अफ्रीका ने ग्रुप स्टेज में मेज़बान टीम को पहली हार दी। ऋचा घोष ने शानदार 94 रन बनाकर भारत को 250 के पार पहुंचाया, जिसमें स्नेह राणा ने आखिर में 33 अहम रन जोड़े। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की और साउथ अफ्रीका को 81/5 पर रोक दिया, लेकिन लॉरा वोलवार्ड्ट और क्लो ट्रायोन ने एक अहम पार्टनरशिप करके मैच का रुख पलट दिया। हालांकि दोनों आखिर से पहले आउट हो गईं, लेकिन नादिन डी क्लर्क ने अपना संयम बनाए रखा और साउथ अफ्रीका को सात गेंदें बाकी रहते जीत दिला दी।

भारत को दूसरी हार एक और रोमांचक मैच में मिली, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 330 रन बनाने के बावजूद वे हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे इतिहास में अपनी सबसे बेहतरीन चेज़ में से एक की, जिसमें एलिसा हीली ने 107 गेंदों पर शानदार 142 रन बनाए। भारत ने आखिर में विकेट लिए लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम को आखिरी ओवरों में जीत हासिल करने से नहीं रोक पाया।

लगातार तीसरी करीबी हार ने भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदों को मुश्किल में डाल दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो की स्थिति में, भारत ने टूर्नामेंट में अपनी सबसे शानदार बैटिंग का प्रदर्शन किया। बारिश से प्रभावित मैच में, भारत ने DLS मेथड से 53 रन से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच में बारिश फिर से आ गई। 126 के रिवाइज्ड टारगेट का पीछा करते हुए भारत अच्छी स्थिति में था, लेकिन बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया।

सेमी-फ़ाइनल में, भारत ने वर्ल्ड कप नॉकआउट इतिहास में सबसे शानदार परफॉर्मेंस में से एक दिया, ऑस्ट्रेलिया को हराकर फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने फोबे लिटचफील्ड की सेंचुरी और एलिस पेरी और एशले गार्डनर की फिफ्टी की मदद से 338 रन बनाए।

जवाब में, भारत ने दोनों ओपनर्स के विकेट जल्दी खो दिए और 59/2 हो गया, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स (127*) और हरमनप्रीत कौर (89) ने शानदार वापसी की। उनकी 150 रन की पार्टनरशिप ने भारत को कंट्रोल में ला दिया, और आखिर में कुछ विकेट गिरने के बावजूद, रोड्रिग्स आखिर तक टिकी रहीं और कुछ गेंदें बाकी रहते ही भारत को जीत दिला दी। यह वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में सबसे बड़ा सफल चेज़ था।