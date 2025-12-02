रेलवे ने वर्ल्ड कप विजेता रेणुका सिंह ठाकुर, प्रतीक रावल और स्नेह राणा को ऑफिसर रैंक पर किया प्रमोट

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि यह प्रमोशन भारत के 2025 आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतने में उनके शानदार परफॉर्मेंस को पहचान देने के लिए दिया गया है।

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे ने वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की तीन खास मेंबर - प्रतीका रावल, स्नेह राणा और रेणुका सिंह ठाकुर - को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देकर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (स्पोर्ट्स) के ग्रुप बी पोस्ट पर प्रमोट किया है।

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि यह प्रमोशन भारत के 2025 आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतने में उनके शानदार परफॉर्मेंस को पहचान देने के लिए दिया गया है। रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा, "तीनों खिलाड़ी 7th CPC के पे मैट्रिक्स के लेवल-8 के तहत ग्रुप B गजेटेड ऑफिसर की सैलरी और फायदे पाने की हकदार होंगी।"

इसमें कहा गया, "रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) की इस पहल से न केवल तीनों महिला क्रिकेटरों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, बल्कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां भी मिलेंगी।" नवंबर में, तीनों क्रिकेटरों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में सम्मानित किया था।

अपने प्रमोशन से पहले, रावल ने सीनियर क्लर्क के तौर पर काम किया, जबकि ठाकुर और राणा ने नॉर्दर्न रेलवे में एक के बाद एक जूनियर क्लर्क और कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क के तौर पर काम किया।

