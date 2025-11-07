Women's World Cup: जय शाह के दखल के बाद फाइनली प्रतिका रावल को मिला वर्ल्ड कप विनर मेडल

ICC Women's World Cup 2025: भारत की प्रतिका रावल को आखिरकार आईसीसी चेयरमैन और पूर्व बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के दखल के बाद अपना हकदार महिला वर्ल्ड कप विनर का मेडल मिल गया है। मेडल का यह रहस्य तब और गहरा गया था जब अमनजोत कौर और रेणुका सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए प्रतिका को अपने मेडल दिए थे। हालांकि, रावल ने खुद बताया कि उन्हें अपने घर पर मेडल का बॉक्स मिला, जब यह कन्फर्म हो गया कि जय शाह ने उन्हें उनका हकदार मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।
रावल ने WION को बताया, "हां, अब मेरे पास मेरा अपना मेडल है। मेरे मैनेजर ने मुझे फोन किया और कहा कि ICC चेयरमैन जय शाह सर ने मेरे लिए इसका इंतज़ाम किया है। जब मैंने बॉक्स खोला और मेडल देखा, तो मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं बता भी नहीं सकती।"
आईसीसी के नियमों के अनुसार, विजेता या उपविजेता पदक केवल आधिकारिक टीम के सदस्यों (15) को ही मिलते हैं और चूँकि भारतीय टीम में रावल की जगह शैफाली वर्मा आई थीं, इसलिए दिल्ली की इस बल्लेबाज को पदक नहीं मिला। प्रशंसकों से लेकर मीडिया और कई विशेषज्ञों तक, सभी ने रावल को पदक न मिलने पर दुख जताया, बावजूद इसके कि उन्हें पदक नहीं मिला।