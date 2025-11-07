Highlights'पूरा पंजाब हमें लेने आया है', महिला क्रिकेटर अमनजोत कौर और हरलीन देओल का वीडियो वायरल
Amanjot Kaur and Harleen Deol: महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेयर्स हरलीन देओल और अमनजोत कौर पंजाब पहुंची हैं। दोनों खिलाड़ियों का शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत किया गया। विजेता बेटियों को फूलों के हार पहनाया गया, सोशल मीडिया पर दोनों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोगों ने उन्हें घेरा हुआ है और ढोल बजाकर लोग डांस करते नजर आ रहे हैं। अमनजोत कौर ने वीडियो में बताया की कैसे उनके लिए वो कैच कितना जरूरी था।