Sri Lanka Women vs Thailand Women 2023: सेमीफाइनल में श्रीलंका, पाकिस्तान महिला टीम से 24 को मुकाबला,थाईलैंड की टीम पदक दौर से बाहर

Highlights श्रीलंका ने थाइलैंड टीम को मात दी। इनोशी प्रियदर्शनी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए। 24 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला है।

Sri Lanka Women vs Thailand Women Asian Games 2023: एशियन खेल 2023 में श्रीलंका ने जीत से शुरुआत की। श्रीलंका की महिला टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। बारिश के कारण मैच प्रति पक्ष 15 ओवर का कर दिया था। श्रीलंका ने थाइलैंड टीम को मात दी। इनोशी प्रियदर्शनी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए। 24 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला है।

चानिडा सुथिइरुआंग ने थाईलैंड के लिए सर्वाधिक 31 रन बनाए, उनके किसी भी साथी ने दोहरे अंक में योगदान नहीं दिया। कप्तान चमारी अथापथु और अनुष्का संजीवनी के बीच 54 रन की साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों को उभरते सितारे थिपाचा पुथावोंग ने आउट कर दिया।

