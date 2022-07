Sri Lanka vs Pakistan: चांदीमल ने किया कमाल, 9 पारी, औसत 116 और 698 रन, श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में पाक के खिलाफ बनाए 6 विकेट पर 315 रन

Highlights श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले विकेट के लिए 92 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। 70 गेंद में सातवां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया।

Sri Lanka vs Pakistan: दिनेश चांदीमल और ओशादा फर्नांडो के अर्धशतक से श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन रविवार को यहां पहली पारी में छह विकेट पर 315 रन बनाए। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (40) और फर्नांडो (50) ने पहले विकेट के लिए 92 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। फर्नांडो ने स्पिनरों के खिलाफ कदमों का अच्छी तरह इस्तेमाल किया और तीन सीधे छक्के जड़े। तीसरे छक्के से उन्होंने 70 गेंद में सातवां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया लेकिन मोहम्मद नवाज की अगली गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को कैच दे बैठे।

उन्होंने अपनी पारी के चार चौके और तीन छक्के मारे। पाकिस्तान ने लंच से पहले की अंतिम गेंद पर कुसाल मेंडिस (03) को भी रन आउट किया। करुणारत्ने लंच के बाद यासिर शाह की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में नसीम शाह को कैच दे बैठे। पूर्व कप्तानों चांदीमल (80) और एंजेलो मैथ्यूज (42) ने चौथे विकेट के लिए 75 रन जोड़कर टीम का स्कोर 200 रन के करीब पहुंचाया।

चांदीमल ने अधिक आक्रामक रवैया अपनाया और अपनी पारी में दो छक्के और नौ चौके मारे। मैथ्यूज श्रीलंका की ओर से 100 टेस्ट खेलने वाले छठे क्रिकेटर बने। उन्हें 36 रन के स्कोर पर नोमान अली की गेंद पर बाबर आजम ने जीवनदान दिया। वह हालांकि इसका अधिक फायदा नहीं उठा पाए और नोमान की ही गेंद पर विकेटकीपर रिजवान को कैच दे बैठे।

चांदीमल शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन नवाज की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में फवद आलम को कैच दे बैठे। चांदीमल इस साल बेहतरीन फॉर्म में हैं और नौ पारियों में 116 के औसत से 698 रन बना चुके हैं जिसमें आस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक भी शामिल है।

नसीम शाह ने दूसरी नई गेंद से धनंजय डिसिल्वा (33) को बोल्ड किया। दो गेंद बाद बाबर ने स्लिप में निरोशन डिकवेला का कैच टपकाया। दिन का खेल खत्म होने पर डिकवेला 42 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि दुनिथ वेलालागे छह रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे।