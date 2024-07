Sri Lanka vs India ODI 2024: 2 अगस्त से वनडे सीरीज, रोहित के सामने असलंका, किस स्टेडियम में लगेंगे चौके और छक्के, जानें क्या है मैच टाइमिंग और कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights Sri Lanka vs India ODI 2024: 2 अगस्त, 4 अगस्त और 7 अगस्त को खेला जाएगा। Sri Lanka vs India ODI 2024: चरिथ असलंका के सामने रोहित शर्मा होंगे। Sri Lanka vs India ODI 2024: वनडे सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी।

Sri Lanka vs India ODI 2024: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम किया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज 2 अगस्त से शुरू हो रही है। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया और सीरीज पर कब्जा किया। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है। पहला मैच दो अगस्त, दूसरा चार अगस्त और तीसरा मैच सात अगस्त को खेला जाएगा। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी। चरिथ असलंका के सामने रोहित शर्मा होंगे।

Sri Lanka vs India ODI 2024 live update: एकदिवसीय सीरीज शेयडूल-

पहला वनडेः 02 अगस्त, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

04 अगस्त, दूसरा वनडे, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

07 अगस्त, तीसरा वनडे, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो।

Sri Lanka vs India ODI 2024 live update: भारत और श्रीलंका की टीम-

भारतीय टीमः रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा।

श्रीलंका टीम: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, कुसाल मेंडिस, सदीरा समरविक्रम, कामिंदु मेंडिस, जनिथ लियानागे, निशान मदुष्का, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, चमिका करूणारत्ने, महेश तीक्षणा, अकिला धनंजय, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना, असिथ फर्नांडो।

सीनियर ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने के साथ युवा बल्लेबाज जनिथ लियानागे और निशान मदुष्का को दो अगस्त से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए 16 सदस्यीय श्रीलंकाई टीम में शामिल किया गया। खेल और युवा मामलों के मंत्री हरिन फर्नांडो ने टीम को मंजूरी दी। लियानागे ने राष्ट्रीय टीम के लिए नौ वनडे और मदुष्का ने आठ टेस्ट मैच खेले हैं।

श्रीलंका ने नए कप्तान की घोषणा कर दी। चरिथ असलंका पर दांव लगाया है। टी20 में भी कप्तानी की है। टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत करने वाले 24 वर्षीय निशान मदुष्का को टीम में जगह मिली है। अपने आठ टेस्ट मैचों में मदुष्का के नाम पहले से ही 42.07 की औसत से दोहरा शतक है। दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा नहीं खेलेंगे।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ दो अगस्त से शुरू होने वाली तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज से पहले अभ्यास सत्र में भाग लिया। रोहित, कोहली और पहली बार टीम में शामिल किए गए हर्षित राणा सहित वनडे टीम मैं शामिल खिलाड़ी रविवार को यहां पहुंचे थे।

रोहित, कोहली और कुलदीप यादव टी20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद पहली बार मैदान पर उतरेंगे। श्रीलंका के खिलाफ वनडे में श्रेयस अय्यर भी राष्ट्रीय टीम में वापसी करेंगे। उन्होंने भारत की तरफ से सीमित ओवरों का अंतिम मैच पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था।