Sri Lanka vs India ODI 2024: रोहित, विराट, अय्यर, कुलदीप और राणा कोलंबो पहुंचे, 2 अगस्त से तीन मैचों की वनडे सीरीज, देखें एकदिवसीय टीम और शेयडूल

Highlights Sri Lanka vs India ODI 2024: 2 अगस्त से सीरीज की शुरुआत हो रही है। Sri Lanka vs India ODI 2024: 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। Sri Lanka vs India ODI 2024: टीम इंडिया ने टी20 सीरीज पर कब्जा कर लिया।

Sri Lanka vs India ODI 2024: भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर है। इस सीरीज में 3 टी20 और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। टीम इंडिया ने टी20 सीरीज पर कब्जा कर लिया। टी20 से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। पहली बार सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं। टी20 सीरीज के बाद श्रीलंका और भारत के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। 2 अगस्त से सीरीज की शुरुआत हो रही है। रोहित शर्मा आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से श्रीलंका की यात्रा करते हुए कोलंबो पहुंचे हैं।

Sri Lanka vs India, 1st ODI 2024: भारत बनाम श्रीलंका

02 अगस्त, पहला वनडे, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

04 अगस्त, दूसरा वनडे, आर.प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

07 अगस्त, तीसरा वनडे, आर.प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो।

भारतीय कप्तान के अलावा श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय मैचों के लिए विशेष रूप से चुने गए खिलाड़ियों ने रविवार रात श्रीलंका की राजधानी में आईटीसी रत्नादीपा होटल में चेक इन किया। इनमें विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव और हर्षित राणा शामिल हैं। वनडे खिलाड़ी सोमवार को स्टेडियम में नेट सत्र में भाग लिया।

Sri Lanka vs India, 1st ODI 2024: एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम-

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा।

भारतीय टीम प्रबंधन ने कोलंबो में सत्र की देखरेख के लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर के अधीन सहायक कोचों में से एक अभिषेक नायर को नियुक्त किया है। रविवार रात दूसरे टी20 मैच के बाद नायर सोमवार सुबह कोलंबो के लिए रवाना हुए। टीम के अन्य सदस्य 30 जुलाई को पल्लेकेले में तीसरे और अंतिम टी20I के पूरा होने के बाद रोहित एंड कंपनी में शामिल होंगे।

वनडे सीरीज 2 अगस्त से कोलंबो में शुरू होगी और तीनों मैच आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस बीच, मोर्न मोर्कल के गेंदबाजी कोच के रूप में गंभीर के नेतृत्व में कोचिंग स्टाफ में शामिल होने की उम्मीद है। सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू सीरीज से टीम के साथ उनकी भागीदारी शुरू होने की उम्मीद है।

Sri Lanka vs India, 1st ODI 2024: गौतम गंभीर कोचिंग स्टाफ

मुख्य कोचः गौतम गंभीर

तेज गेंदबाजी कोचः मोर्न मोर्कल

क्षेत्ररक्षण कोचः टी दिलीप

दो सहायक कोचः अभिषेक नायर और रयान टेन डोशेट

स्पिन गेंदबाजी कोचः साईराज बहुतुले।

आईसीसी टी20 कप के बाद एकदिवसीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होगी। शुभमन गिल वनडे में उप कप्तान नियुक्त किया गया है। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2024 में भारत के केवल छह एकदिवसीय मैच बचे हैं, जिनमें से तीन श्रीलंका के खिलाफ होने हैं। ऐसे में कप्तान रोहित और मुख्य बल्लेबाज कोहली दोनों के लिए यह सीरीज खेलना जरूरी था।

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के आईपीएल विजेता कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी राष्ट्रीय टीम में वापसी की है। चयन समिति ने पिछले सत्र में लगातार घरेलू क्रिकेट से परहेज करने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी। बल्लेबाज ने इसके लिए अपनी पीठ के निचले हिस्से में दर्द को जिम्मेदार ठहराया था। गंभीर नाइट राइडर्स के मेंटर (मार्गदर्शक) थे।

ऋषभ पंत, लोकेश राहुल और संजू सैमसन दो सफेद गेंद के प्रारूपों में पहली पसंद के तीन विकेटकीपर हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में सात अर्धशतक लगाने वाले रियान पराग और दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा एकदिवसीय टीम में दो नए चेहरे हैं।