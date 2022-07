Sri Lanka vs Australia Series: ऑस्ट्रेलिया को चौथे दिन पारी से हराया, श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या ने किया कमाल, डेब्यू मैच में झटके 12 विकेट

Highlights बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या ने कमाल का प्रदर्शन किया। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 39 रन से शिकस्त दी। श्रीलंका ने सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली।

Sri Lanka vs Australia Series: श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन जीत दर्ज की। श्रीलंका ने सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 39 रन से शिकस्त दी। डेब्यू मैच में बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या ने कमाल का प्रदर्शन किया।

प्रभात जयसूर्या ने पहली पारी में छह विकेट और दूसरी पारी में भी 6 विकेट झटके। बाएं हाथ के स्पिनर ने टेस्ट डेब्यू में धमाका कर दिया। दिनेश चांदीमल ने कमाल की पारी खेली और 206 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका ने पहली पारी में 554 रन का स्कोर खड़ा किया था। प्रभात जयसूर्या को मैन ऑफ द मैच और चांदीमल को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया।

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 364 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी 151 रन पर आउट हो गए। श्रीलंका को पूर्व कप्तान चांदीमल ने मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट पारी में यह श्रीलंका का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

चांदीमल ने अपने करियर में पांचवीं बार 150 रन के आंकड़े को पार किया। वह 2017 में दिल्ली में भारत के खिलाफ 164 रन के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ स्कोर को पीछे छोड़ दिया। आस्ट्रेलिया का वार्न-मुरली ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखना तय है लेकिन श्रीलंका दुनिया की नंबर एक टीम को हराकर सीरीज बराबर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

