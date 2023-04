SRH IPL 2023: सनराइजर्स हैदराबाद को झटके पर झटका, हरफनमौला हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण आईपीएल के बाकी मैचों से बाहर

Highlights खराब फॉर्म से जूझ रही सनराइजर्स हैदराबाद टीम को एक और झटका लगा है। फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने गुरुवार (27 अप्रैल) को खुलासा किया। अभी तक सात मैचों में 8.26 की इकॉनामी से तीन विकेट लिये और 60 रन बनाये।

SRH IPL 2023: सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका लगा है। टीम लगातार मैच भी हार रही है। सनराइजर्स सात मैचों में महज दो जीत के बाद दस टीमों में नौवे स्थान पर है। हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण आईपीएल 2023 के शेष मैच से बाहर हो गए।

फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने गुरुवार (27 अप्रैल) को खुलासा किया। वाशिंगटन ने टूर्नामेंट के पहले भाग में टीम के लिए सात मैच खेला। पहले छह मैचों में कोई विकेट नहीं ले सके। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 24 रन देकर 3 विकेट लिए। सुंदर ने अभी तक सात मैचों में 8.26 की इकॉनामी से तीन विकेट लिये और 60 रन बनाये।

