SA Women vs Ind Women 2022: भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे, दूसरा मैच मैदान गीला होने के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द

South Africa Women U19 vs India Women U19, 2nd T20 2022: भारतीय महिला टीम 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरा मैच रद्द कर दिया गया। तीसरा मैच 31 दिसंबर को खेला जाएगा। चौथा और पांचवां मैच 2 और 4 जनवरी 2023 को खेला जाएगा।

🚨 UPDATE 🚨 The 2nd T20I between IND U19 women & SA U19 women at the Steyn City Ground, Pretoria has been called off due to wet outfield. #TeamIndia | #INDvSA pic.twitter.com/ZHFdkF9rgt

भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला अंडर-19 टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला गुरुवार को यहां मैदान गीला होने के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा। शुरुआत में बारिश के कारण टॉस में विलंब हुआ लेकिन स्टेन सिटी मैदान के निरीक्षण के बाद मैदान गीला होने के कारण मैच को रद्द कर दिया गया।

We are here for the 2nd T20I between IND U19 women & SA U19 women here in Steyn City Ground, Pretoria.



The toss and start of play has been delayed due to rains and a wet outfield.



Stay tuned for further updates.



Follow the game here - https://t.co/4CBVYg2lpdpic.twitter.com/BZxWPnt5w5