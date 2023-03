SA VS WI: SA20 में शानदार कप्तानी कर टीम में विजेता बनाया, दक्षिण अफ्रीका ने बनाया कप्तान, वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 मार्च से वनडे- टी20 सीरीज

Highlights एडन मार्करम को छोटे प्रारूप में नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्करम टेम्बा बावुमा की जगह लेंगे। बावुमा के पास वनडे की कप्तानी रहेगी। डीन एल्गर की जगह बावुमा को टेस्ट का कप्तान बनाया गया है।

South Africa VS West Indies 2023: क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 मार्च से शुरू होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। बल्लेबाज एडन मार्करम को छोटे प्रारूप में नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है।

मार्करम टेम्बा बावुमा की जगह लेंगे। बावुमा के पास वनडे की कप्तानी रहेगी। डीन एल्गर की जगह बावुमा को टेस्ट का कप्तान बनाया गया है। 28 वर्षीय मार्कराम ने 2014 में अंडर -19 विश्व कप खिताब के लिए दक्षिण अफ्रीका का नेतृत्व किया था। SA20 के उद्घाटन संस्करण सहित घरेलू और फ्रेंचाइजी स्तरों पर कप्तानी की हैं।

South Africa announces squad for home white-ball series against West Indies; Markram announced as T20I captain



