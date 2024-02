Sachin Tendulkar 200 Hundred: 25 चौके 3 छक्के, अफ्रीकी गेंदबाजों की उड़ाई थी नींद, 14 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने ठोका था पहला दोहरा शतक

Highlights सचिन तेंदुलकर ने आज के दिन 14 साल पहले वनडे क्रिकेट में इतिहास बनाया था सचिन ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने 147 गेंदों में 200 रन बनाए, अपनी पारी में 25 चौके और तीन छ्क्के लगाए

Sachin Tendulkar 200 Hundred: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर ने आज के दिन 14 साल पहले वनडे क्रिकेट में इतिहास बनाया था। सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। सचिन यह कारनामा करने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज और पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ग्वालियर में यह वनडे मैच खेला गया था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 147 गेंदों में 200 रन बनाए। सचिन मे अपनी पारी में 25 चौके और तीन छ्क्के लगाए थे।

🗓️ #OnThisDay in 2010



The legendary @sachin_rt created history by becoming the first batter to score an ODI Double Hundred in Mens Cricket 👏👏#TeamIndiapic.twitter.com/NCcnQkhkcj