South Africa vs Pakistan, 2nd Test: 30 विकेट और 1348 रन?, पाकिस्तान का सूपड़ा साफ, दक्षिण अफ्रीका ने 10 विकेट से रौंदकर सीरीज पर किया 2-0 से कब्जा

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज भी 2-0 से जीत ली। ऑस्ट्रेलिया 17 मैच में 63.73 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका के अब 12 मैच में आठ जीत से 69.44 प्रतिशत अंक हो गए हैं।

South Africa vs Pakistan, 2nd Test: वही हुआ। 4 दिन खेल में 30 विकेट गिरे और 1348 रन बना। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 10 विकेट से कूटते हुए सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। लगातार सातवां मैच जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका के शीर्ष पर अपनी जगह सुनिश्चित की। पाकिस्तान ने फॉलोआन खेलते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। पहले ही डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह सुनिश्चित कर चुके दक्षिण अफ्रीका के अब 12 मैच में आठ जीत से 69.44 प्रतिशत अंक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 17 मैच में 63.73 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है।

South Africa vs Pakistan, 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका के लिए लगातार सर्वाधिक टेस्ट जीत

9 - मार्च 2002 से अगस्त 2003 तक

7* - अगस्त 2024 से वर्तमान तक

6 - नवंबर 2012 से फरवरी 2013।

South Africa vs Pakistan, 2nd Test: हार में 450 से अधिक फॉलो-ऑन का योग

510 - भारत बनाम इंग्लैंड, हेडिंग्ले, 1967

478 - पाक बनाम दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, 2025

475 - श्रीलंका बनाम इंग्लैंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 2016

463 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, कोलकाता, 2011

452 - दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2002।

इन्हीं दोनों टीम के बीच अब डब्ल्यूटीसी फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक इंग्लैंड के लार्ड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने चौथे दिन दूसरी पारी में एक विकेट पर 213 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान शान मसूद ने 102 रन से आगे खेलते हुए 145 रन बनाए। निचले मध्य क्रम में मोहम्मद रिजवान (41) और सलमान आगा (48) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं लेकिन टीम 122.1 ओवर में 478 रन पर सिमट गई।

मसूद ने पूर्व कप्तान बाबर आजम (81) के साथ पहले विकेट के लिए 205 रन जोड़कर पाकिस्तान को दूसरी पारी में शानदार शुरुआत दिलाई थी। मसूद ने 251 गेंद की अपनी पारी में 17 चौके मारे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कागिसो रबादा और केशव महाराज ने क्रमश: 115 और 137 रन देकर तीन-तीन विकेट चटकाए।

दक्षिण अफ्रीका को 58 रन का लक्ष्य मिला जिसके जवाब में उसने डेविड बेडिंघम (नाबाद 47) और ऐडम मार्करम (नाबाद 14) की नाबाद पारियों की बदौलत 7.1 ओवर में बिना विकेट खोए 61 रन बनाकर 10 विकेट से जीत दर्ज की। डरबन 2002 के बाद टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पाकिस्तान पर यह दूसरी 10 विकेट से जीत थी।

दक्षिण अफ्रीका ने सलामी बल्लेबाज रेयान रिकल्टन (259) के दोहरे शतक और कप्तान तेंबा बावुमा (106) तथा काइल वेरेने (100) के शतक की बदौलत पहली पारी में 615 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम पहली पारी में सिर्फ 194 रन पर सिमट गई थी और उसे फॉलोऑन के लिए मजबूर होना पड़ा था।