South Africa-England Test series: दक्षिण अफ्रीका टीम को झटका, इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैच से तेज गेंदबाज बाहर, जानें क्या है कारण

South Africa-England Test series: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डुआने ओलीवियर ग्रेड 2 के दाहिने कूल्हे के फ्लेक्सर की मांसपेशियों में खिंचाव के बाद इंग्लैंड में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मैच के दौरान ओलीवियर को चोट लग गई थी।

South Africa's skipper is bullish ahead of the England Test series 😮 #ENGvSA | #WTC23https://t.co/qiz7dSvQ8i — ICC (@ICC) August 14, 2022

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने बताया कि ओलीवियर के कूल्हे में चोट लगी है। इस तेज गेंदबाज को केंटरबरी में इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान चोट लगी। दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि ओलीवियर के विकल्प के रूप में किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया है।

#Proteas fast bowler Duanne Olivier has been ruled out the three-match Test series against England due to a grade 2 right hip flexor muscle tear❌



No replacement has been named 🇿🇦#ENGvSA#BePartOfItpic.twitter.com/KEtoaow8LY — Cricket South Africa (@OfficialCSA) August 14, 2022

सीएसए ने ट्वीट किया, ‘‘अफ्रीका के तेज गेंदबाज डुआने ओलीवियर दाएं कूल्हे में ग्रेड दो की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट की श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनके विकल्प के तौर पर किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है।’’ तीन टेस्ट की सीरीज का पहला टेस्ट 17 अगस्त से लार्ड्स में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैनचेस्टर में 25 अगस्त से जबकि तीसरा टेस्ट लंदन के द ओवल में आठ सितंबर से होगा।

South Africa look to continue their momentum in #WTC23 when they visit England for a crucial three-match series 👊



How your team can reach the final ➡️ https://t.co/WtzkPtvoorpic.twitter.com/OLcApQTRi7 — ICC (@ICC) August 13, 2022

