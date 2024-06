Highlights दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप इतिहास के सबसे कम स्कोर का बचाव किया इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम था दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ 114 रनों के मामूली लक्ष्य का बचाव किया

T20 World Cup: अमेरिका में खेले जा रहा आईसीसी टी20 विश्वकप में दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार, 10 जून को आईसीसी टी20 विश्व कप इतिहास के सबसे कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करके इतिहास रच दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम था। भारत ने 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ पहले खेलते हुए 119 रन बनाए थे और बाबर आजम की टीम को 6 रन से शिकस्त दी थी।

दक्षिण अफ्रीका ने न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ 114 रनों के मामूली लक्ष्य का बचाव किया। बांग्लादेश जीत से केवल चार रन पीछे रह गया। दक्षिण अफ्रीका की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने कुछ ही घंटे पहले भारत द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भारत ने ग्रुप ए टी20 विश्व कप मुकाबले में इसी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 120 रनों के लक्ष्य का बचाव किया था।

