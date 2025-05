तुर्किये और अजरबैजान बॉयकॉट शुरू, बुकिंग में 60 प्रतिशत की गिरावट, सेब और अन्य उत्पादों के आयात का बहिष्कार, देखिए व्यापारी क्या बोले

Highlights पूरे देश में तुर्किये के सामान और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। ईज़माईट्रिप और इक्सिगो मंच ने इन देशों की यात्रा के खिलाफ परामर्श जारी किया है। पाकिस्तान और कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले की आलोचना की है।

नई दिल्लीः जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्किये के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक समझौता ज्ञापन को स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में असर दिखाना शुरू हो गया है। भारत के साथ हालिया तनाव के बीच तुर्किये द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद साहिबाबाद फल मंडी के फल व्यापारियों ने तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों के आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया है। भारतीय कारोबारियों ने भी तुर्किये के सेब और संगमरमर जैसे उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तुर्किये और अजरबैजान की यात्रा के बहिष्कार के आह्वान के बीच यात्रा मंच मेकमाईट्रिप ने बुधवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह में दोनों देशों के लिए बुकिंग में 60 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि रद्दीकरण में 250 प्रतिशत यानी ढाई गुना की वृद्धि हुई है।

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Following Turkey's support for Pakistan amid recent tensions with India, the fruit traders of Sahibabad fruit market decided to boycott imports of apples and other products from Turkey. pic.twitter.com/MR0gmDvSQ1

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh | A fruit trader from Sahibabad fruit market says, "We have boycotted all the products from Turkey as it supported Pakistan. Products worth around Rs 1000 crores are imported here from Turkey, but we have boycotted all those products." pic.twitter.com/qXLfXJeyi1— ANI (@ANI) May 14, 2025