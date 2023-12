Highlights दादा ने कहा, हम सोशल मीडिया, टेलीविजन, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से त्रिपुरा को बढ़ावा देंगे गांगुली ने कहा, ‘‘मैं एक क्रिकेटर हूं और राज्य क्रिकेट इकाई की मदद करना चाहता हूं उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि राज्य बड़े मुकाबलों की मेजबानी के लिए स्टेडियम का निर्माण करे

अगरतला: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया। इसको लेकर गांगुली ने कहा, "मुझे इस खूबसूरत जगह से परिचित कराया गया है। जब से मैं त्रिपुरा पर्यटन का राजदूत बन गया हूं, मैं इस जगह का दौरा करता रहूंगा। हम सोशल मीडिया, टेलीविजन, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से त्रिपुरा को बढ़ावा देंगे..."

यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में गांगुली ने कहा कि वह त्रिपुरा के क्रिकेट खिलाड़ियों पर नजर रखते हैं और मणिशंकर मूरासिंह से प्रभावित हैं। गांगुली ने कहा, ‘‘मैं एक क्रिकेटर हूं और राज्य क्रिकेट इकाई की मदद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि राज्य बड़े मुकाबलों की मेजबानी के लिए स्टेडियम का निर्माण करे। अगर गुवाहाटी भारतीय टीम के मैचों की मेजबानी कर सकता है तो फिर त्रिपुरा क्यों नहीं।’’

