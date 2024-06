Highlights पाक टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता ने इमाद वसीम पर घुटने की चोट छिपाने का आरोप लगाया मोहम्मद वसीम ने कहा कि इमाद ने अपनी झूठी कहानी से दर्शकों को गुमराह किया उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 4 कोचों ने पाक खिलाड़ियों के एक समूह को टीम के लिए 'कैंसर' बताया

नई दिल्ली:पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता मोहम्मद वसीम ने रविवार को टी20 विश्व कप 2024 में भारत के खिलाफ बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम की हार के बाद इमाद वसीम पर घुटने की चोट छिपाने का आरोप लगाया। इमाद पसलियों की चोट के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पहले ग्रुप चरण के मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन वसीम ने एक पाकिस्तानी चैनल पर कहा कि वह 'झूठ' बोल रहे थे और पिछले पांच सालों से घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। वसीम ने आगे कहा कि इमाद ने अपनी झूठी कहानी से दर्शकों को गुमराह किया है और साथ ही कहा कि यही एक कारण था कि वसीम के कार्यकाल के दौरान उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, "पसली में चोट की खबरें हैं। हालांकि, उसे (इमाद को) घुटने में चोट है और वह पिछले कुछ सालों से इसे छिपा रहा है। वह नेट्स में गेंदबाजी कर रहा था और यह सिर्फ एक झूठी खबर थी जो फैलाई गई थी। हम आजम खान की फिटनेस के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन पिछले पांच सालों से वह इसी समस्या से जूझ रहा है। उसे इसी कारण से टीम से बाहर किया गया था और मैंने भी अपने कार्यकाल के दौरान इमाद को बाहर किया था ताकि वह अपनी ऑफ-फील्ड समस्याओं पर काम कर सके और अपनी फिटनेस में सुधार कर सके।"

🚨 "Some players are Cancer in Pakistan Cricket Team!" - Ex-ChiefSelector Mohammad Wasim bashes Imad Wasim! #T20WorldCuppic.twitter.com/0XwCLCV5E4