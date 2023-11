SMAT score quarterfinals: पंजाब गेंदबाज पर टूट पड़े रिंकू सिंह, 33 गेंद, 77 रन, 6 छक्के और 4 चौके, अर्शदीप सिंह ने दिए अंतिम ओवर में 23 रन, देखें वीडियो

Highlights 19 ओवर में सिद्धार्थ कौल को भी नहीं बख्शा। 19वें ओवर में 17 रन कूट डाले। पंजाब की शुरुआत खराब रही है।

SMAT score quarterfinals Rinku Singh: उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी रिंकू सिंह सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पंजाब के गेंदबाज पर टूट पड़े। सिंह ने 33 गेंद में 77 रन की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। यूपी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए।

Rinku Singh (77* off 33) & Sameer Rizvi (42* off 29) put on an unbeaten 116-run stand to help Uttar Pradesh post 169/3 against Punjab.#SMAT | #QF1 | | @IDFCFIRSTBank



रिंकू सिंह ने भारतीय टीम के गेंदबाज और पंजाब के खिलाड़ी अर्शदीप सिंह पर अंतिम ओवर में 23 रन बनाए। इस ओवर में 3 छक्के लगाए। 19 ओवर में सिद्धार्थ कौल को भी नहीं बख्शा और 19वें ओवर में 17 रन कूट डाले। पंजाब की शुरुआत खराब रही है।

He smashed 77*(33) in Quarterfinal in this Syed Mushtaq Ali Trophy - His consistency is Just remarkable, What a player! pic.twitter.com/JEYnGxuZz4 — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) November 2, 2023

He was 38*(21) at the end of 18th over then 6, 6, 2, 2, 0, 1, 6, 2, 6, 0, 6, 2 and ended in 77*(33) against Arshdeep led Punjab bowling unit. pic.twitter.com/sLwHJXcGRU — Johns. (@CricCrazyJohns) November 2, 2023

- The consistency has been unreal and taking the game into next level.pic.twitter.com/K1QqtnpQCh — Johns. (@CricCrazyJohns) November 2, 2023

उत्तर प्रदेश ने मंगलवार को गुजरात को छह विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 127 रन ही बना सकी। उत्तर प्रदेश ने इसके जवाब में राणा की 49 गेंद में नाबाद 71 रन की पारी की बदौलत आठ गेंद शेष रहते जीत दर्ज की।