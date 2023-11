SMAT Score Semifinal 1: पंजाब फाइनल में पहुंचा, इस खिलाड़ी ने दिल्ली गेंदबाज को तोड़े, 36 गेंद और 63 रन

Highlights पंजाब ने 184 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब की टीम ने दिल्ली को 6 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। मनदीप सिंह भी 63 रन पर टीम को जीत दिलाकर नाबाद लौटे।

SMAT Score Semifinal 1: सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में पंजाब की टीम ने दिल्ली को 6 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। पंजाब के खिलाड़ी मनदीप सिंह ने 36 गेंद में 63 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। पंजाब ने 184 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। 6 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा।

