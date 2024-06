SL vs SA T20 World Cup: श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे कम स्कोर बनाया, 77 रन पर हुई ढेर

SL vs SA T20 World Cup: श्रीलंका सोमवार को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप 2024 ग्रुप डी मैच के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने न्यूनतम स्कोर पर आउट हो गया। वानिंदु हसरंगा की अगुआई वाली टीम 19.1 ओवर में 77 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले उसका सबसे कम स्कोर 2016 में भारत के खिलाफ 82 रन था। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्किया ने चार ओवर में सात रन देकर चार विकेट लिए जबकि स्पिनर केशव महाराज को भी दो विकेट मिले । श्रीलंका के लिये सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने सर्वाधिक 19 रन बनाये।

