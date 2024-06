SL vs SA, T20 World Cup 2024: नॉर्किया, रबाडा और महाराज ने 19.1 ओवर में 77 पर किया ढेर, 22 गेंद पहले 6 विकेट से जीते

Highlights SL vs SA, T20 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 19 . 1 ओवर में 77 रन पर समेट दिया। SL vs SA, T20 World Cup 2024: स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिये। SL vs SA, T20 World Cup 2024: 1 . 048 के नेट रनरेट के साथ दो अंक लेकर ग्रुप डी में शीर्ष पर है।

SL vs SA, T20 World Cup 2024: तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्किया ने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सात रन देकर चार विकेट लिये जिसकी मदद से दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में रविवार को श्रीलंका को छह विकेट से हरा दिया । भारत को इस मैदान पर ग्रुप ए के चार में से तीन लीग मैच खेलने हैं । नॉर्किया, कैगिसो रबाडा और केशव महाराज की शानदार गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 19 . 1 ओवर में 77 रन पर समेट दिया। श्रीलंका का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ और वह टी20 क्रिकेट में अपने न्यूनतम स्कोर पर आउट हो गई। नुवान तुषारा के रन आउट के साथ ही श्रीलंकाई पारी 19 . 1 ओवर में खत्म हो गई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की राह भी आसान नहीं थी।

नासाउ स्टेडियम पर चुनौतीपूर्ण हालात में श्रीलंका ने पावरप्ले में दक्षिण अफ्रीका के दो विकेट 27 रन पर निकाल दिये थे। स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिये। लक्ष्य छोटा होने के कारण दक्षिण अफ्रीका ने 16 . 2 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। अब वह 1 . 048 के नेट रनरेट के साथ दो अंक लेकर ग्रुप डी में शीर्ष पर है।

बांग्लादेश, नेपाल और नीदरलैंड भी इसी ग्रुप में हैं । हेनरिच क्लासेन ने 15वें ओवर में हसरंगा को एक छक्के समेत 11 रन लेकर दक्षिण अफ्रीका की जीत पर लगभग मुहर लगा दी । इससे पहले नुवान तुषारा ने दूसरे ओवर में रीजा हेंडरिक्स को आउट किया । मैथ्यूज के ओवर में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन माक्ररम के पेट में गेंद लगी जिससे उन्हें चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी ।

उन्होंने कवर्स में शानदार छक्का जड़ा लेकिन अगले ओवर में दासुन शनाका की गेंद पर स्लिप में कामिंदु मेंडिस को कैच दे बैठे । इससे पहले नॉर्किया ने चौतरफा तेज आक्रमण की अगुवाई करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया । इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दस रन देकर चार विकेट था । कैगिसो रबाडा ने 21 रन देकर दो विकेट लिये जबकि स्पिनर केशव महाराज ने 22 रन देकर दो विकेट चटकाये ।

नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ड्रॉप इन पिच श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिये बुरे सपने की तरह रही जो धीमी आउटफील्ड पर जूझते नजर आये । दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के लिये यह विकेट अनुकूल थी । अपनी पहली ही गेंद पर ओटनील बार्टमैन ने विकेट लेकर पाथुम निसांका (3) को पवेलियन भेजा ।

नॉर्किया ने अपने पहले ओवर में कुसल मेंडिस को आउट किया । आठ ओवर के भीतर श्रीलंका का स्कोर दो विकेट पर 31 रन था । महाराज ने लगातार दो गेंदों पर विकेट लेकर श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा और सदीरा समरविक्रमा को आउट किया । एंजेलो मैथ्यूज ने 16 गेंद में 16 रन बनाये जो नॉर्किया का शिकार हुए ।

श्रीलंका के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में छह विकेट से जीत दर्ज करने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन माक्ररम ने सोमवार को कहा कि यह विकेट बल्लेबाजी के लिये आसान नहीं था । यहां नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम पर श्रीलंका की टीम को 19 . 1 ओवर में 77 रन पर समेटने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 16 . 2 ओर में चार विकेट पर 80 रन बनाये ।

जीत के बाद माक्ररम ने कहा ,‘‘ जीत की खुशी है लेकिन बल्लेबाजी उतार चढाव भरी रही । यह काफी कठिन विकेट है लेकिन हमने रन बनाने के तरीके निकाले । उम्मीद है कि हम यहां से सबक लेकर जायेंगे ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हमें इस मैदान पर दो मैच और खेलने है लिहाजा हमें हालात के बारे में पता होगा लेकिन प्रदर्शन की समीक्षा करना जरूरी है ।’’

वहीं श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा ने कहा ,‘‘ हमारे बल्लेबाज 160 . 170 रन बनाना चाहते थे । हमने अपने गेंदबाजों की क्षमता पर भरोसा करके पहले बल्लेबाजी चुनी ताकि बड़ा स्कोर बनाकर जीत सके ।अभी यह शुरूआती मैच ही था । हमारे गेंदबाज प्रतिभावान हैं और आने वाले मैचों में वापसी करेंगे ।’’