IND vs ENG: 2023 में 29 मैच खेलकर 63.36 की औसत से 1584 रन, खेल के तीनों प्रारूप में शतक, कोच राहुल सिखाएंगे गिल को टेस्ट मैच में दांवपेच!

Highlights पिछले साल जनवरी में टी20 में पदार्पण किया। प्रारूप में भी प्रभाव छोड़ने में सफल रहे। 14 मैचों में एक शतक के साथ 335 रन बनाए।

IND vs ENG Test Series: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने जब शुभमन गिल को साल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेट के पुरस्कार के लिए चुना तो यह सफेद गेंद प्रारूप में उनके 2023 के शानदार प्रदर्शन का परिचायक था। गिल बीते साल एकदिवसीय मैचों में 29 मैचों में 63.36 की औसत से पांच शतक सहित 1584 रन बनाकर सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने पिछले साल जनवरी में टी20 में पदार्पण किया और इस प्रारूप में भी प्रभाव छोड़ने में सफल रहे। उन्होंने 14 मैचों में एक शतक के साथ 335 रन बनाए और खेल के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गये। इस सारी चमक-दमक ने टेस्ट क्रिकेट में गिल के निराशाजनक प्रदर्शन को छुपा दिया।

गिल ने सात टेस्ट मैचों में 27.63 की औसत से सिर्फ 304 रन बनाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 128 रन उनकी एकमात्र शतकीय पारी रही। इस में कोई शक नहीं गिल भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में है लेकिन खेल के लंबे प्रारूप में उन्हें रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज से चुनौती मिल रही है।

पाटीदार ने इंग्लैंड लायन्स (इंग्लैंड की ए टी) के खिलाफ हाल ही में अहमदाबाद में शतक जड़ा था। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ कह चुके है कि कप्तान रोहित शर्मा के साथ निकट भविष्य में यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करेंगे। ऐसे में दायें हाथ के बल्लेबाज गिल को इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला से टेस्ट क्रिकेट में तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए करियर में बड़े बदलाव की उम्मीद होगी।

द्रविड़ हालांकि गिल पर दबाव नहीं बनाना चाहते है। उन्होंने कहा, ‘‘ गिल एक अच्छे खिलाड़ी हैं। एक क्रिकेटर के रूप में सफर शुरू करने में कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि इसमें थोड़ा समय लगता है। कुछ लोगों को तुरंत सफलता मिल जाती है, वास्तव में वह उन लोगों में से एक है जिन्होंने अपने शुरुआती कुछ दिनों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में।’’

अपने समय में मुश्किल विकेटों पर जज्बे के साथ खेलने के लिए मशहूर रहे भारत के इस पूर्व कप्तान ने कहा कि किसी भी अन्य युवा खिलाड़ी की तरह गिल को भी सामंजस्य बिठाने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा,‘‘ ईमानदारी से कहूं तो बहुत से युवा खिलाड़ी चुनौतीपूर्ण विकेटों पर खेल रहे हैं, चाहे वह भारत हो या इंग्लैंड या वेस्टइंडीज।

पिछले दो या तीन वर्षों से यह काफी चुनौतीपूर्ण रहा है।’’ द्रविड़ ने कहा कि गिल नेट सत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि 24 वर्षीय खिलाड़ी जल्द ही इस प्रारूप में अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘वह सभी चीजों को सही तरीके से कर रहा है। वह वाकई कड़ी मेहनत कर रहे हैं. वह (नेट पर) समय लगा रहा है, प्रयास कर रहा है।’’