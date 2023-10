IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं शुभमन गिल, कप्तान रोहित ने कहा- मुकाबले के लिए 99 प्रतिशत उपलब्ध

Highlights पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं शुभमन गिल कप्तान रोहित ने कहा- मुकाबले के लिए 99 प्रतिशत उपलब्ध हैं गिल मैच में खेलने पर फैसला कल किया जाएगा

ICC WC 2023 IND vs PAK: भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 मुकाबले के लिए 99 प्रतिशत उपलब्ध हैं। ये जानकारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दी। अहमदाबाद में मैच पर मीडिया को संबोधित करते हुए रोहित ने कहा कि गिल प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त रूप से फिट हैं लेकिन उनकी उपलब्धता पर फैसला मैच वाले दिन किया जाएगा।

Shubman Gill is ready to make his ODI World Cup debut 🇮🇳 https://t.co/TwRUZS5QcE | #INDvPAK | #CWC23pic.twitter.com/5owSG24zNJ