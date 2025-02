Highlights VIDEO: 9 चौके 2 छक्के, 59 रनों की तूफानी पारी, श्रेयस अय्यर का बल्ला गरजा...

Shreyas Iyer Scored 59 runs in 36 balls: भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, मैच का स्कोर इस प्रकार रहा। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट रन आउट 43 रन बनाकर, बेन डकेट 32 रन, जो रूट 19 रन, हैरी ब्रूक 0, जोस बटलर क 52 रन, जेकब बेथेल 51 रन, लियाम लिविंगस्टोन 05 रन, ब्राइडन कार्स 10 रन, आदिल राशिद 8 रन, जोफ्रा आर्चर नाबाद 21, साकिब महमूद 02, इंग्लैंड टीम ने 47.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 248 रन बनाए।

Picked 🆙 ..and DISPATCHED Twice 💥💥 Shreyas Iyer gets going in the chase in some style 👌👌

इसके बाद टीम इंडिया ने बल्लेबाजी शुरू की और सस्ते में शुरुआत में 2 विकेट खो दिए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए, कप्तान रोहित शर्मा भी मात्र 2 ही बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभाला और शानदार 59 रनों की पारी खेली। इस पारी में श्रेयस अय्यर ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए, फिलहाल शुभमन गिल और अक्षर पटेल क्रीज पर हैं और भारत का स्कोर 22.2 ओवर में 149/3 है।

#AxarPatel shows how it's done, sending the ball way out of the park!



Start watching FREE on Disney+ Hotstar ➡ https://t.co/gzTQA0IDnU#INDvENGOnJioStar 1st ODI 👉 LIVE NOW on Disney+ Hotstar, Star Sports 2, Star Sports 3, Sports 18-1 & Colors Cineplex! pic.twitter.com/m2vghHspvL