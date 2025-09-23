श्रेयस अय्यर अब भारत-ए टीम का हिस्सा नहीं, ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरे मैच से कुछ घंटे पहले कप्तानी छोड़ी

नई दिल्ली: भारत ए बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे प्रथम श्रेणी मैच के पहले दिन से पहले श्रेयस अय्यर ने भारत ए की कप्तानी छोड़ दी। अय्यर के आखिरी समय में टीम से बाहर होने के बाद, प्रबंधन ने ध्रुव जुरेल को भारत ए का कप्तान नियुक्त किया। हालाँकि अय्यर या टीम प्रबंधन ने उनके अचानक जाने का सटीक कारण नहीं बताया, लेकिन बताया गया है कि यह कारण 'निजी' था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सूत्र ने अय्यर के बीच में ही सीरीज़ छोड़ने का कारण बताया। सूत्र ने कहा, "हाँ, श्रेयस ब्रेक ले रहे हैं और मुंबई लौट आए हैं। उन्होंने चयनकर्ताओं को सूचित कर दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच में नहीं खेल पाएँगे। हालाँकि, वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए टीम चुनने के लिए चयनकर्ताओं की बैठक में मध्यक्रम में जगह बनाने की उनकी संभावना बनी हुई है।"

अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले मैच में भारत ए की कप्तानी की थी, जिसमें उन्होंने क्रमशः 8 और 13 रन बनाए थे। मध्यक्रम का यह बल्लेबाज़ स्पिनर कोरी रोचिचियोली के खिलाफ खराब अंपायरिंग कॉल का भी शिकार हुआ था।

क्या श्रेयस अय्यर को भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए चुना जाएगा?

अय्यर तीनों प्रारूपों में टीम का मुख्य आधार बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालाँकि वह एकदिवसीय टीम में लगातार शामिल रहे हैं, लेकिन टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में जगह बनाना उनके लिए मुश्किल रहा है। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी जीत में अय्यर ने अहम भूमिका निभाई थी।

मुंबई के इस क्रिकेटर को इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था, न ही उन्हें एशिया कप 2025 के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में चुना गया था। अब यह देखना बाकी है कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला के लिए चुना जाता है या नहीं।