Shreyas Iyer IPL 2023: कोलकाता नाइट राइडर्स को लग सकता है झटका, आईपीएल से बाहर होंगे कप्तान!, जानें रोहित ने क्या दिया अपडेट

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सोमवार को यहां कहा कि श्रेयस अय्यर पीठ के निचले हिस्से का दर्द के उबर आने के कारण अभी अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मध्यक्रम का यह बल्लेबाज प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में कब तक वापसी करेगा। अय्यर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 मार्च से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के अलावा आईपीएल में खेलना संदिग्ध है।

Series W 🇮🇳 Onto the WTC final ✌️Gutted to have missed out on the last few days but I’ll return stronger. Thank you for all the messages 🤗 pic.twitter.com/Td9M5qScBM