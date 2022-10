जिम्बाब्वे के खिलाफ PAK को मिली हार से बौखलाए शोएब अख्तर, कहा- भारत भी तीस मार खां नहीं, सेमीफाइनल खेलकर वापसी करेगी टीम

Highlights शोएब अख्तर ने भविष्यवाणी की है कि भारत सेमीफाइनल में हार जाएगा और अगले हफ्ते स्वदेश लौट जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत तीस मार खां नहीं है। पाकिस्तान की हार के बाद जाहिर तौर पर निराश अख्तर ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया।

इस्लामाबाद: जिम्बाब्वे ने गुरूवार को टी20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को एक रन से हराकर उलटफेर किया। जिम्बाब्वे ने 131 रन के लक्ष्य का अच्छा बचाव किया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लगातार अंतराल पर विकेट झटककर विपक्षी टीम को आठ विकेट पर 129 रन ही बनाने दिए। वहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस प्रदर्शन से शोएब अख्तर काफी नाराज हैं।

इस बीच शोएब अख्तर ने भविष्यवाणी की है कि भारत सेमीफाइनल में हार जाएगा और अगले हफ्ते स्वदेश लौट जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत तीस मार खां नहीं है। पाकिस्तान की हार के बाद जाहिर तौर पर निराश अख्तर ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया। अख्तर ने कहा कि वो इतना क्रोधित थे कि वह कुछ गलत कह सकते थे। अख्तर ने कहा कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि पाकिस्तान इस सप्ताह स्वदेश वापस चला जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें टीम की क्षमता पर भरोसा नहीं है, जो उनके अनुसार लगातार मैच जीतने की क्षमता में नहीं है।

जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट, कप्तान बाबर आजम, ओपनिंग और मिडिल आर्डर व गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को संबोधित करते हुए कहा, "आप लोग तब मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपका समर्थन करूंगा। बेशक, मैं आपका समर्थन करूंगा। लेकिन आप लोग किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं? आपको उपहार के रूप में मैच देने के लिए वहां कोई नहीं है। भगवान के लिए आप जिम्बाब्वे से हार गए हैं!"

उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष रमिज राजा को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें निल बटा निल बताया। अखतर ने कहा, "पाकिस्तान के पास एक खराब कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान दूसरे गेम में वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ! अपने आप को ऐसी स्थिति में क्यों रखें जहां आपको संघर्ष करना पड़े?" उन्होंने यह भी कहा कि औसत लोगों से केवल औसत निर्णय की उम्मीद की जा सकती है।

अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर करते हुए अख्तर ने कहा, "मैंने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान इस हफ्ते वापस आ जाएगा। और भारत अगले हफ्ते सेमीफाइनल खेलकर वापसी करेगा। वो भी तीस मार खां नहीं हैं। और हम...मैं तो बहुत नाराज हूं मैं कुछ गलत बात नहीं बोलना चाहता हूं।" फिलहाल, भारत को लेकर अख्तर द्वारा की गई टिप्पणी पर भारतीय फैंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

देखिए यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

@shoaib100mph Are you aware what u just said in this video, #india se loose kro tum, #Zimbabwe se embarrassing mr bean vali deficit face kro tum, aur Challenge India ko kr rhe ho, Tumhara kuch nhi ho sakta, Zero Minded useless #zimbabar#PAKvsZIM#PakBean#T20WorldCup2022pic.twitter.com/xP99D9mcTy — Kartik Jindal (@CAKartikJindal) October 27, 2022

Shoaib Akhtar is unable to bear the shock of defeat of Pakistan.👊He thinks that India won't be able to get the t20 world-cup. We need to focus on upcoming matches only. Jai ho India 💪 #BCCI#T20worldcup22@imVkohli@ImRo45@rahuldravid_ind@vikrantgupta73pic.twitter.com/mA5o9zK88s — Naresh kumar (@Imnaresh_rk) October 27, 2022

Not Pak successive defeats but Major disappointment for @shoaib100mph India is playing well and advancing 😝..😂 pic.twitter.com/KoT4xLaKgd — d@$h 🌐 (@dashman207) October 27, 2022

He should better focus on what his team is doing and whatever India will do in 🇦🇺 is secondary thing.



It won’t take decades to win a match down under with so called pace factory @shoaib100mph



Bas baate khudwalo in logo se #CricketTwitter#T20WorldCuphttps://t.co/oN5LimkAEz — Yashraj (@yashhitange) October 27, 2022