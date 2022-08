IND vs ZIM: जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हुए वाशिंगटन सुंदर, इस युवा ऑलराउंडर को मिला मौका

Highlights वाशिंगटन सुंदर इंग्लैंड में काउंटी मैच खेलने के दौरान हुए चोटिल थे ऑलराउंडर शाहबाज अहमद घरेलू क्रिकेट में बंगाल की तरफ से खेलते हैं जबकि इंडियन प्रीमियर लीग में वह आरसीबी की टीम से जुड़े हैं

India vs Zimbabwe 2022: भारतीय स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब उनके स्थान पर शहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है। मंगलवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई ने कहा कि शाहबाज अहमद को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर नामित किया गया है। दरअसल, वाशिंगटन सुंदर का कंधा इंग्लैंड में काउंटी मैच खेलने के दौरान चोटिल हो गया था जिसकी वजह से वह जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हो गए हैं। ऑलराउंडर शाहबाज अहमद घरेलू क्रिकेट में बंगाल की तरफ से खेलते हैं। आईपीएल में वह आरसीबी की टीम से जुड़े हैं।

बता दें कि भारत गुरुवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला एकदिवसीय मैच खेलेगा। इसी स्थान पर शनिवार और सोमवार को क्रमशः दूसरे और तीसरे एकदिवसीय मैचों की भी मेजबानी की जाएगी। भारत का नेतृत्व केएल राहुल स्टैंड-इन कप्तान के रूप में संभालेंगे। फिटनेस टेस्ट में मंजूरी मिलने के बाद शिखर धवन की जगह उन्हें सीरीज के लिए कप्तान के रूप में घोषित किया गया था।

Shahbaz Ahmed named as the replacement for Washington Sundar for the three-match ODI series against Zimbabwe, says BCCI.



Washington Sundar injured his shoulder while playing a County game in England. He has been ruled out of the Zimbabwe tour. pic.twitter.com/AdbSDDuu2f