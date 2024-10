Shafali Verma IND-W vs SL-W Live Score: 2000 रन?, श्रीलंका के खिलाफ शेफाली धमाका, दुबई में रनों की बौछार

Highlights Shafali Verma IND-W vs SL-W Live Score: कप्तान हरमनप्रीत के टॉस के लिए उतरने से भारत ने राहत की सांस ली होगी। Shafali Verma IND-W vs SL-W Live Score: टी20 क्रिकेट में 2000 रन पूरा कर लिया। Shafali Verma IND-W vs SL-W Live Score: दुबई में रनों की बारिश कर रही है।

Shafali Verma IND-W vs SL-W Live Score: टीम इंडिया की ओपनर शेफाली वर्मा ने कमाल कर दिया। टी20 क्रिकेट में 2000 रन पूरा कर लिया। दुबई में रनों की बारिश कर रही है। भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा श्रीलंका की धुआंधार बैटिंग कर रही है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में बुधवार को यहां श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले मैच में रिटायर्ड हर्ट हुई कप्तान हरमनप्रीत के टॉस के लिए उतरने से भारत ने राहत की सांस ली होगी।

भारत ने अपनी एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। श्रीलंका ने एक बदलाव करते हुए हसिनी परेरा की जगह ऐमा कंचना को मौका दिया है। सेमीफाइनल में जगह बनाने की चुनौती बरकरार रखने के लिए भारत को इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा। श्रीलंका की टीम पहले से बेहतर हो गई है। किसी भी तरह से हल्के से नहीं लिया जा सकता क्योंकि वह अब केवल चमारी अटापट्टू पर ही निर्भर नहीं है।

भारत को श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल में हराया था। भारतीय टीम को इसके बाद 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। शेफाली ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत में 32 रन का योगदान देने के बाद कहा कि इससे पहले उनकी तरफ से चमारी ही अधिक रन बनाती थी और विकेट लेती थी लेकिन एशिया कप में उनकी पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया।

उनकी टीम में काफी सुधार हुआ है और इसलिए वह एशिया कप जीतने में सफल रही। भारतीय टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच काफी महत्वपूर्ण है जिसमें टीम को छोटी-छोटी गलतियों को करने से भी बचना होगा। मंधाना ने कहा,‘‘एक खिलाड़ी के लिए प्रत्येक मैच महत्वपूर्ण होता है। जब आप विश्व कप में खेल रहे हों तो आपको अपना शत प्रतिशत देना होता है।