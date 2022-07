Scotland vs New Zealand: न्यूजीलैंड टीम ने सीरीज 2-0 से जीती, स्कॉटलैंड को 102 रन से हराया, सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम

Highlights न्यूजीलैंड ने पांच विकेट पर 254 रन बनाए जो उसका क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सर्वाधिक स्कोर है। माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाए जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल हैं। स्कॉटलैंड की तरफ से तेज गेंदबाज गाविन मेन ने 44 रन देकर दो विकेट लिए।

Scotland vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना रिकॉर्ड स्कोर बनाकर दूसरे मैच में स्कॉटलैंड को 102 रन से करारी शिकस्त दी। इस तरह से न्यूजीलैंड ने दो मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। न्यूजीलैंड ने पांच विकेट पर 254 रन बनाए जो उसका क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में सर्वाधिक स्कोर है।

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंदों पर नाबाद 61 रन बनाए जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल हैं। पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाले न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन ने 44 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली जिसमें सात छक्के शामिल हैं।

